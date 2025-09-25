Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C. Traverde Tac, esordio amaro contro l’Atletico Viareggio

Traverde TAc

2

Atletico viareggio

6

TRAVEDE TAC: Acquaro, Anastasi, Imperatore, Trenti, Angella, Bricco, Panetta, Rossi. All.: Pedroni.

ATLETICO VIAREGGIO: Angileri, Boccadoro, Costanzi, Di Martino, Fossi, Orsini, Sandroni, Vannozzi, Vecoli.

Arbitro: Serra.

Marcatori: Bricco, Angella (T); Orsini (2), Fossi (2), Boccadoro, Sandroni (AV).

PODENZANA – Il mondo calcio femminile fa il suo esordio in Lunigiana. Ad aprire le danze in rosa è stata la nuova nata Traverde Tac, alla sua prima nella partita di Coppa Toscana Figc di Serie C. La squadra diretta dal presidente-allenatore Damiano Pedroni al debutto sulla palestra di Podenzana si è dovuta inchinare alla forza d’urto dall’ambiziosa formazione dell’Atletico Viareggio per 6-2. Tutta da raccontare l’affascinante storia del club biancoverde che ha la sua sede a Pontremoli.

"È una grande soddisfazione – attacca il presidente Damiano Pedroni – essere riusciti, nonostante le innumerevoli difficoltà, a formare una nuova società e iscriversi a questo campionato regionale di C femminile".

E chi gli chiede come nasce l’idea di formare la società Traverde e perché Tac risponde: "Il progetto nasce da un gruppo di amici goliardici e ha visto la sua luce nel 2005, allora era quella di onorare la memoria di Tac, il tacchino domestico fedele amico di capitan Alessandro Vicari che razzolava proprio nei territori delle ridenti colline di Traverde. Dalle attività amatoriali maschili di calcio a 5 e calcio a 7, poi nel 2015 è nato il progetto della squadra di futsal femminile ideato dal presidente e tecnico Damiano Pedroni, che si avvale della complicità della vicepresidente Valeria Bertolini, impegnata nel doppio ruolo di segretario e capitano della squadra Annalisa Angella e del factotum Diego Triacca. Dopo una prima fase di soli allenamenti a Mignegno abbiamo iniziato a partecipare ai campionati amatoriali della zona, prima con lo Csen e la Uisp alla Spezia, poi con il Csi a Pisa. Quest’anno si è deciso di intraprendere il nuovo percorso partecipando al campionato di Serie C della Toscana di calcio a 5 femminile. Ci apprestiamo a scrivere una prima pagina nella quale ne andiamo assolutamente fieri".

Enrico Baldini