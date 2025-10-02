Calcio a 5 Nella Coppa Toscana Figc trasferta amara per la compagine lunigianese. La Traverde Tac resta a secco. Troppo forte la Worange Pistoia

Worange Pistoia

8

Traverde Tac

0

WORANGE PISTOIA: Rinaldi, Sbrocchi, Palazzo, Gavagni, Buracchi, Carrozzo, Lauriola, Maddaloni, Giaconi, Copia. Coach: Bertoli.

TRVERDE TAC: Rossi, Acquaro, Anastasi, Imperatore, Bricco, Angella (C), Brambilla. Coach: Pedroni. Arbitro: Giacomo Sergiampietri di Carrara.

Marcatori: Maddaloni, Palazzo, Giaconi, Gavagni, Buracchi, Sbrocchi.

PISTOIA – Trasferta difficile per la compagine lunigianese nella seconda partita di Coppa Toscana. Le “chicas“ di mister Pedroni si sono trovate davanti una squadra rodata e organizzata. La gara si è giocata su un terreno molto grande, che ha esaltato la superiorità tecnica delle padrone di casa, gap favorito anche dalla velocità di gioco su parquet, terreno ideale per il futsal ma del quale la Lunigiana è ancora sprovvista.

La difesa a zona sotto metà campo del Traverde Tac ha retto per più di quindici minuti, poi le pistoiesi hanno sfondato allargando il gioco per poi attaccare forte il centro della trequarti biancoverde con grande precisione e opportunismo, micidiali anche nelle ripartenze.

"Sapevamo che il salto di qualità imposto dal passaggio in Figc ci avrebbe messo seriamente alla prova – sottolinea il team manager Zampini – ma questo ci servirà per stimolare una grande crescita. I risultati prima o poi arriveranno, basta avere pazienza e continuare a lavorare in questa direzione, senza contare che queste ragazze vanno comunque applaudite perché non si arrendono mai e si allenano duramente, sacrificando proprio tempo libero per trasferte lunghe attraverso tutto il territorio della Toscana".