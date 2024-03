Calcio a 5 Nella kermesse di Serie C1. Il Città affonda il Rione. Doppietta di Carducci

Gf rione

1

città di massa

5

GF RIONE C5: Montefusco, Morbidelli, Lito, Sufa, Perfetti, Baccani, Fabbri, Del Vecchio, Lucchi, Leone. All. Perfetti.

CITTÀ DI MASSA: Perini, Dodaro, Verduci, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli. All. Bertucci.

Arbitri: Antonoio Maglio di Pistoia.

Marcatori: 7’ pt e 1’ st Carducci 2 (M), 24’ pt Bedini (M), 10’ st Laaribi (M), 11’ st Lucchi (R), 20’ st Verduci (M).

FIRENZE – Il Città di Massa è tornato dal Palasancat coi tre punti in tasca. I bianconeri sono stati bravi a rendere facile un match che poteva nascondere qualche insidia. Il risultato è stato sbloccato al 7’ da un gol di Carducci ed il raddoppio è arrivato al 24’ con Verduci che ha infilato a porta vuota su assist di Carducci. Forti del doppio vantaggio gli ospiti hanno affrontato la ripresa con ancora maggior sicurezza e dopo solo un minuto hanno trovato il terzo gol ancora con Carducci. Al 10’ nel tabellino dei marcatori si è iscritto anche Laaribi con un bel pallonetto.

A questo punto il Rione ha avuto una reazione d’orgoglio siglando con Lucchi quella che resterà la rete della bandiera. I titoli di coda sul match li ha scritti Verduci firmando la cinquina con un bolide da lontano. Con questo successo la compagine del Città di Massa (nella foto) si mantiene al quarto posto in classifica anche se con una partita in più rispetto al San Giovanni che lo segue a una lunghezza. Venerdì prossimo gli apuani ospiteranno al Palazzetto dello Sport di Massa la vice capolista Futsal Torrita nella quintultima giornata della regular season.

Classifica: 63 punti Versilia, 53 Futsal Torrita, 50 Monsummano, 47 Città di Massa, 46 San Giovanni, 40 Alberino, 35 Tau Futsal, 30 Ibs Le Crete, 27 La 10 Livorno, 26 Verag Villaggio, 23 Virtus Poggibonsi, 16 Five To Five e Deportivo Chiesanuova, 12 GF Rione C5 e Firenze C5.

Gianluca Bondielli