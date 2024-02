Calcio a 5 Nella rassegna di Serie C1. Il Città segna a raffica. Piegato il Poggibonsi

Città di Massa

5

Virtus Poggibonsi

2

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Verduci, Tenerani, Ricci, Michelotti, Lorenzoni, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini. All. Bertucci.

VIRTUS POGGIBONSI: Hoxhhaj, Treré, Orsi, Guglielmucci, Diaferia, Baldini, Giglioli, Carotenuto, Hagbe, Aliu, Ciulia. All. Musio.

Arbitri: Ricci di Viareggio e Teora di Empoli.

Marcatori: Guglielmucci (P), Aliu (P); Laaribi 2 (M), Bedini (M), Carducci (M), Verduci (M).

MASSA – Seconda vittoria in tre giorni per il Città di Massa che si mantiene al terzo posto nel campionato di Serie C1. Partenza a razzo dei bianconeri che hanno sbloccato il risultato dopo solo un minuto e mezzo di gioco con Laaribi che ha rubato palla e scaricato in rete. Il vantaggio, però, è durato soltanto trenta secondi perché Guglielmucci ha trovato una traiettoria incredibile che ha trafitto Dodaro. Al 7’ gran numero di Bedini che di fino ha saltato un uomo sparando forte sul primo palo. Il Città di Massa ha trovato altre due reti, al 22’ con Carducci e proprio al 30’ ancora con Laaribi, che gli hanno consentito di andare al riposo sul 4 a 1.

Nella ripresa, al 6’, su una bella azione corale è arrivata la finalizzazione di Verduci che è valsa il 5 a 1. Solo al 25’ il Poggibonsi, passato al portiere di movimento, ha accorciato le distanze con Aliu. La società zebrata ha visto respingersi il ricorso sulla squalifica del proprio tecnico Cesare De Angeli che fino al 28 aprile non potrà sedere in panchina mentre è stato accolto parzialmente quello per il giocatore Michelotti sceso da 4 a 3 giornate di squalifica.

Classifica: 51 Versilia, 47 Futsal Torrita, 43 Monsummano e Città di Massa, 40 San Giovanni, 36 Alberino, 34 Tau Futsal, 28 Ibs Le Crete, 23 Verag Villaggio, 21 La 10 Livorno, 18 Virtus Poggibonsi, 16 Five To Five, 15 Deportivo Chiesanuova, 9 GF Rione C5, 8 Firenze C5.

Gianluca Bondielli

Nella foto, la formazione del Città di Massa