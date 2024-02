Calcio a 5 Opes. Bar La Coccinella la spunta al fotofinish

Nel recupero della 1° giornata di Serie A Girone A il Bar La Coccinella sconfigge la Baracca di

Guendalo al fotofinish. Bar La Coccinella avanti con Boarini e Bosi a cui rispondono Fato e Vandini. Nel convulso finale: tiro libero parato da Gorgati a Fato, salvataggi sulla riga di Maestri sulla punizione di Fato e dall’altra parte di Tassi su tiro a botta sicura di Sgargetta. Quando il pari sembra certo, arriva la leggerezza di Fato che si fa espellere a 30 secondi dal termine: nel batti e ribatti delle conseguente punizone arriva il gol vittoria di Boarini.

In Serie B Girone A la capolista Exera cade contro la matricola Longobarda: poker di Colletto,

doppietta di Buonanno e reti di Puoti, Iossa e Paris per Longobarda; per Exera doppiette di Tagliati e Bassi, a segno anche Rubini, Panzetta, Pedarzini e Berveglieri, finisce 9-8. Casa dei Materassi che dà il via alle danze con Mari Rolfini, l’Hurly Burly risponde con Nigrisoli e Spettoli per il 2-1 all’intervallo. La ripresa si apre con il rigore del 2-2 di Mari Rolfini, ma l’Hurly Burly la spunta con la stoccata di Spettoli e il 4-2 di Mantovani su assist di Nigrisoli. Bene la Pizzeria il Botteghino, 8-4 al Seven & Montebello, il gol più bello è di Russo con un delizioso colpo di tacco.

Nel big match di Serie C Sushi Tokyo avanti 1-0, 2-1, 3-2, poi sotto 3-4 contro il Bar Duomo, ma che la spunta 6-4: tripletta di Fontanesi, autore del primo gol e della decisiva doppietta finale, doppietta di Rollo e rete del 4-4 di Carrà; per il Bar Duomo, 1-1 e 4-3 di Mariani, il 2-2 è di Zikos, il 3-3 di Poltronieri. Il Bar Mattino Ostellato sconfigge 4-2 gli Eroi di Arcadia con la doppietta di Zanotti e il rigore di Visentini; doppietta di Ziosi per gli Eroi di Arcadia. Goleada della Tabaccheria del Centro alla Taverna di Guendalo, 11-3, con 8 reti di Albani. In Serie D prosegue la marcia del Carni e Sapori, 5-3 alla Termoidraulica Sgarzi con poker di un ispiratissimo Zanforlin e gran gol anche di Milan, tutte di Caputo le reti della Termoidraulica Sgarzi. L’Autofficina Lodi piega un rimaneggiato Sol de Montalto, 8-3, tripletta di N. Bentivoglio e doppietta di Bergamo, a segno anche Passarotto, Lodi e L. Bentivoglio. Una cinica Autocarrozzeria Giudice sconfigge, 4-3, un Amedeo Barber Shop sprecone: Barbieri e tripletta di Parisi per l’Autocarrozzeria Giudice, Morina e doppietta di Franchi per l’Amedeo.

In Serie A Girone B Ristorantino Sidun perfetto contro l’Osteria Strabassotti, 10-2 con doppietta iniziale di Lecce, poi Coppola e Canizzaro e poi poker di Valentino e doppietta di Ramadan.

L’Autocarrozzeria 4 Torri regge 1 tempo contro l’Avis Ferrara: 2-0 dopo 5’ con reti di L. Salliu e

Sinjari e 3-4 all’intervallo con il rigore trasformato da K. Salliu, ma l’Avis è travolgente, doppietta di Crocco, poi 6 reti di Sorgente e timbro di Lombardo per il 9-4 finale.