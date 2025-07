Calcio a 5 Opes. Bello Immobiliare finisce secondo. Le finali a Misano sono una festa

Si ferma solo in finale l’avventura del Bello Immobiliare alle finali nazionali Opes di calcio a 5 tenutesi nel week end a Misano Adriatico. I ragazzi di patron Bello Dastres chiudono al 2° posto il proprio raggruppamento. Successo al 1° turno contro i campioni in carica, I Dinosauri di Prato, 4-1 con doppietta di Minutolo e reti di Nutini e Vilardi. Nel secondo match sconfitta contro il Next Design di Bologna, 0-3. In virtù di una miglior differenza reti, il Bello Immobiliare si può permettere anche di pareggiare nell’ultima sfida da dentro o fuori contro l’Atletico Micatanto di Perugia. Nutini segna l’1-0 con una ’punternata’ nel sette, primo tempo che si chiude sull’1-1; Vilardi riporta avanti i suoi su assist di Matteagi; nel finale arriva il 2-2 degli avversari, ma non gli basta. In semifinale il Bello Immobiliare contro ogni pronostico la spunta contro l’altra grande favorita, il Mimi Football Five sempre di Bologna: primo tempo che si chiude sul 2-0 grazie ai timbri di Nutini e Minutolo; nella ripresa il portiere Bianconi riesce a far segnare agli avversari una sola rete, Bianconi verrà premiato come miglior portiere della manifestazione. In Finale il Bello Immobiliare si ritrova il Next Design e i bolognesi confermano la loro superiorità, 5-1, anche se i ferraresi hanno venduto cara la pelle, il punteggio era sull’1 a 2 fino a 8’ dal termine. Era partita bene anche l’Arveda Medical Studios, ma al successo all’esordio contro i torinesi dei Gorilla Dortmund, hanno fatto seguito 3 sconfitte.