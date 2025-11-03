Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio a 5 Opes. Cicognani a punteggio pieno. Tutto facile per lo Zeta Club

Calcio a 5 Opes. Cicognani a punteggio pieno. Tutto facile per lo Zeta Club

Il Cicognani è l’unica squadra a punteggio pieno dopo 2 giornate nel girone Centro del Carrello, dopo il 6-2 al...

di STEFANO MANFREDINI
3 novembre 2025
Ferrari Futsal Team, primo. successo per una delle new entry del panorama Opes

Ferrari Futsal Team, primo. successo per una delle new entry del panorama Opes

XWhatsAppPrint

Il Cicognani è l’unica squadra a punteggio pieno dopo 2 giornate nel girone Centro del Carrello, dopo il 6-2 al Roverella, ecco il 4-1 alla Squadra Cuscinetto, doppio assist di Bagnardi per Mascellaro, poi Perrone e Di Punzio. Lo Zeta Club Ferrara sbriga la pratica Umbertiana nel primo tempo, apre le marcature Vezzani, poi doppietta di Fornaio, bella azione personale e 3-0 su assist di Burigo. Tanta fatica per il Fast Car per aver ragione della Termogas. Dopo 10’ è avanti 2-0, Albani e Marchiori, destro telecomandato di Palmer e 3-1, Termogas che impatta sul 3-3 con Bighinatti, Michilli e Bartolini; assist di Albani e Fast Car avanti con Lefons, Tcheuna fa 5-3, ma Michilli su assist di Ziosi accorcia sul 4-5 e allo scadere la palla del pari di Michilli si stampa sul palo. L’Fc Cavalli raggiunge l’accordo per il main sponsor stagionale, Streat Ferrara, e festeggia con la goleada al Real San Pietro, 15-4 con 6 reti di Giordano e 5 di Barani. Il Roverella comanda per 30’, tripletta di Iannone e doppietta di Zanirato per il 5-2, poi crolla e perde 8-5 contro il Dodicieventi: Cremonini, doppietta di Tralli, Cioffi su rigore, Khedraoui e doppietta di Villani. Nel Girone Banca Mediolanum l’Fc Caplaz fa soffrire la più quotata Bar la Coccinella, 1-0, 2-2 ad inizio ripresa e 3-3 al minuto 9, poi allungo del 7-3 e 7-4 finale, decisivi Bosi, tripletta, e Rossi, doppietta. Un Bar Duomo molto rimaneggiato va al riposo sotto 1-3, riagguanta il Vuoiqueikiwi sul 4-4 al 10’ della ripresa, ma poi cede e esce sconfitto 5-11, sono ben 6 le reti di Colletto. Il Bello Immobiliare passeggia contro la Simel, 13-1 con tripletta di Moraru e doppiette di Longhi, Vilardi e Kupsi. Gara molto equilibrata tra La Razdora Pizzeria e Antichità Ritrovate, primo tempo che si chiude a reti inviolate; nella ripresa decidono le reti di Spettoli e Mantovani.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su