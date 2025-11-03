Calcio a 5 Opes. Cicognani a punteggio pieno. Tutto facile per lo Zeta Club

Il Cicognani è l’unica squadra a punteggio pieno dopo 2 giornate nel girone Centro del Carrello, dopo il 6-2 al Roverella, ecco il 4-1 alla Squadra Cuscinetto, doppio assist di Bagnardi per Mascellaro, poi Perrone e Di Punzio. Lo Zeta Club Ferrara sbriga la pratica Umbertiana nel primo tempo, apre le marcature Vezzani, poi doppietta di Fornaio, bella azione personale e 3-0 su assist di Burigo. Tanta fatica per il Fast Car per aver ragione della Termogas. Dopo 10’ è avanti 2-0, Albani e Marchiori, destro telecomandato di Palmer e 3-1, Termogas che impatta sul 3-3 con Bighinatti, Michilli e Bartolini; assist di Albani e Fast Car avanti con Lefons, Tcheuna fa 5-3, ma Michilli su assist di Ziosi accorcia sul 4-5 e allo scadere la palla del pari di Michilli si stampa sul palo. L’Fc Cavalli raggiunge l’accordo per il main sponsor stagionale, Streat Ferrara, e festeggia con la goleada al Real San Pietro, 15-4 con 6 reti di Giordano e 5 di Barani. Il Roverella comanda per 30’, tripletta di Iannone e doppietta di Zanirato per il 5-2, poi crolla e perde 8-5 contro il Dodicieventi: Cremonini, doppietta di Tralli, Cioffi su rigore, Khedraoui e doppietta di Villani. Nel Girone Banca Mediolanum l’Fc Caplaz fa soffrire la più quotata Bar la Coccinella, 1-0, 2-2 ad inizio ripresa e 3-3 al minuto 9, poi allungo del 7-3 e 7-4 finale, decisivi Bosi, tripletta, e Rossi, doppietta. Un Bar Duomo molto rimaneggiato va al riposo sotto 1-3, riagguanta il Vuoiqueikiwi sul 4-4 al 10’ della ripresa, ma poi cede e esce sconfitto 5-11, sono ben 6 le reti di Colletto. Il Bello Immobiliare passeggia contro la Simel, 13-1 con tripletta di Moraru e doppiette di Longhi, Vilardi e Kupsi. Gara molto equilibrata tra La Razdora Pizzeria e Antichità Ritrovate, primo tempo che si chiude a reti inviolate; nella ripresa decidono le reti di Spettoli e Mantovani.