Calcio a 5 Opes, eliminato lo Zeta Club. Coccinella e Fast Car si scontrano in finale

Bar la Coccinella-Fast Car sarà la Finale del Tabellone A “Bello Immobiliare” del Torneo Settembre Opes 2025, stesse protagoniste della scorsa edizione quando il Bar la Coccinella si impose con il punteggio di 3-2. Il Bar la Coccinella si aggiudica la supersfida in semifinale contro lo Zeta Club Ferrara. Dopo un primo tempo equilibrato, il vantaggio arriva a 20 secondi dallo scadere: Sgargetta dalla trequarti di destra taglia il campo per Rossi, Bosi è in traiettoria, ma compie una finta e lascia scorrere, Rossi stoppa e calcia di sinistro, palo, sulla ribattuta proprio Bosi mette dentro da vero opportunista, 1-0 all’intervallo. La ripresa è più scoppiettante. In apertura il 2-0: Boarini ruba palla a Sisti il quale tenta di fermarlo fallosamente, ma Boarini resiste alla carica, mette in mezzo per Mariani, ma Novelli respinge, sulla ribattuta il più lesto è Sgargetta che ribadisce in rete. Al 10’ si va sul 3-0: da Mariani a Maestri nell’inconsueta posizione di pivot, quest’ultimo tenta il tacco, rimpallato, ancora Sgargetta che fa doppietta. A metà tempo anche lo Zeta Club trova la via del gol: tiro di Spettoli, respinto, la palla rimane in area e Mantovani scarica in porta tutta la sua rabbia, 1-3. A 7’ dal termine il 4-1 che mette la parola fine al match: gran giocata di Sgargetta sulla sinistra, ’punternata’ in porta, palla che finisce sul palo e si impenna, di testa con un bel riflesso Boarini mette dentro. La semifinale contro lo United 2 Sicilie prende subito la piega giusta per il Fast Car che in 5’ è già avanti 3-0, poi 4-0, 5-1 all’intervallo, 9-1 e 11-2 finale. Per il Fast Car poker di Lefons, tripletta di Albani, doppietta di Lanciotti e timbri di Dosti e per ultimo di Zika. Da segnalare il gol più bello della settimana, il 6-1 di Lanciotti che a suon di finte ubriaca gli avversari e poi fa partire un siluro in ’rabona’ che si insacca a mezza altezza. Nel Tabellone B “Banca Mediolanum” si affronteranno in Finale Osteria Strabassotti e Gastronomia Cantelli. L’Osteria Strabassotti sconfigge 2-1 la Fondazione dalla Terra alla Luna, punteggio striminzito, ma che avrebbe potuto essere molto più corposo, merito della Fondazione e del portiere Nardin e colpa dell’imprecisione degli avanti dell’Osteria Strabassotti.