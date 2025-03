Calcio a 5 Opes. Fatica in testa il Magic Pizza. La Coccinella accorcia a meno 4

Nella 2° giornata della Serie A Giara Assicurazioni la capolista Magic Pizza stenta ancora, questa volta contro la Baracca di Guendalo, sotto 0-1, 2-3 e 3-4 in virtù della doppietta di Valentino e delle reti di Conti e Scozio, agguanta il pareggio con la stoccata di Alushi a metà ripresa, in precedenza, nel primo tempo, doppietta di Placido e rete del portiere Squarzoni.

Accorcia in classifica, portandosi a -4, il Bar la Coccinella che sembrava non aver difficoltà contro il Basilico: 2-0 all’intervallo e 3-0 ad inizio ripresa per le reti di Sgargetta, Boarini e Zappalà, ma viene raggiunto nel giro di 7’ dalla tripletta del solito Spettoli; il match viene indirizzato a 3’ dal termine dalla sfortunata autorete di Mantovani che infila la propria porta colpito da un rimpallo dopo un doppio miracolo del portiere Bigoni, in seguito arrivano anche il 5-3 ancora di Sgargetta su assist di Maestri e il definitivo 6-3 di Boarini.

Al 3° posto a pari merito si proiettano: la Giglio, 7-6 al fotofinish contro il Francolino con prodezza di Maizi, e il Fast Car/Cd Costruzioni, preso per mano da Zouaghi, autore di 4 gol e 2 assist, entrambi per Lefons, nel 7-3 ad un rabberciato Irruentes.

Nella Serie B Edilizia Marchetti si registrano 2 pareggi nei due big match. Risultato che va stretto all’Osteria Strabassotti contro la capolista Exera: 1-0 all’intervallo con la gran giocata di Artioli, poi pareggio di Panzetta per l’Exera, tap-in dopo la conclusione di Bassi da portiere di movimento; ancora avanti l’Osteria Strabassotti con il delizioso scavetto di Nardini imbeccato da Rosini e definitivo 2-2 di Bergossi, che si fa tutto il campo prima di scaricare di punta sotto la traversa.

Pirotecnico l’8-8 tra il Carni e Sapori, che comanda 3-1, 5-4, 6-5, 7-6 e 8-7 con poker di Boschiero, e il Tabacchi Levigatura Marmi, poker di Paris e doppiette di Colletto e Zullo.