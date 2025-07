Calcio a 5 Opes. Hurly Burly chiude a punteggio pieno

Con la disputa della 3° giornata si è chiusa la 1° Fase del Torneo Estate Opes. L’Hurly Burly sconfigge la Termogas, 5-3, tripletta di Serafini e doppietta di Balboni, chiude a punteggio pieno il Girone A, ma in virtù di una differenza reti non sostanziosa, finisce in una parte di tabellone complicata dalla presenza del Sidun, avversario ai quarti di finale e dell’SS Infortunistica possibile rivale in semifinale. Un ottimo Dolcetti, 3 gol in 20’, trascina l’Xm Futsal Futuro, 2-0, poi 3-1 all’intervallo e 4-1 ad inizio ripresa, poi 5-3 e 8-3 finale contro il Pkm. Le altre reti sono di Romanini nel primo tempo e di Sgobbi, De Gregorio e doppietta di Taddia nel finale.

Nel Girone B l’Infortunistica con un perentorio 7-1 sconfigge anche il Sushi Tokyo e con 9 punti e +21 di differenza reti è la miglior squadra della 1° fase, doppiette di Alushi, Kupsi e Boarini

e sigillo di T. Culi. Per gli Asini Bradi si è consumata una beffa colossale: dopo aver gestito al meglio il match contro un Molinella ricco di talento, avanti 3-1 a metà ripresa, Lombardi su punizione e doppietta di Cara, sul 3-2 a 4’ dal termine, colpisce prima il palo con Guidetti e poi la

traversa sulla ribattuta con Collati; a seguire subisce il gol di Vigliotti sull’assist di Curci e allo

scadere la rete del 3-4 di Trapani che finalizza una ripartenza gestita ancora da Curci. Il Tabacchi Levigatura Marmi fa un sol boccone, 9-1, dei Teto’s Boys e chiude al 1° posto il girone C e nei quarti di finale incontrerà l’Osteria Strabassotti. La Giglio vince ma non convince, dopo un ottimo primo tempo chiuso sul 7-1, si fa riavvicinare dalla Simel sul 4-7 e sul 6-8, risultato finale, subendo, in pratica un 1-5 nel secondo tempo. La Giglio si classifica miglior seconda e nei quarti di finale se la vedrà con il Magic Pizza.