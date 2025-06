Calcio a 5 Opes. Hurly Burly, Sidun e Tabacchi già certi del primato. Basilico e Magic Pizza si contendono il girone E

Disputata la 2° giornata del Torneo Estate Opes. L’Hurly Burly si sbarazza dell’ostacolo Pkm ed è già certo della vittoria del girone A, 7-1 con doppietta del neo-acquisto Serafini e timbri di Sgargetta, Altavilla, Fornaio e Sisti. Dopo il ko all’esordio contro l’Hurly Burly, l’Xm Futsal Futuro si riscatta contro la Termogas. Va sotto dopo neanche 2’ con il tap-in di Rosini, poi va al riposo sul 3-1 e chiude sul 6-3, tripletta di Dolcetti, doppietta di Sgobbi e provvisorio 3-1 di Romanini.

Con 4 reti nel primo tempo e 1 nella ripresa l’SS Infortunistica rimane a punteggio pieno nel Girone B, 5-0 al Futsal Molinella, a segno R. Culi, El Gana e poi tripletta di T. Culi. Sushi Tokyo due volte avanti, con Sanità imbeccato da Soffritti e poi con Rollo, ma Asini Bradi che pareggiano prima ad inizio ripresa con Contestabile e poi allo scadere con il diagonale di Lombardi. Dopo aver sconfitto la Giglio all’esordio, il Tabacchi Levigatura Marmi piega anche la Simel e si assicura il primato del Girone C. Il primo tempo termina 2-2, ma solo per merito di Lugibello, portiere della Simel che compie un’infinità di parate. In vantaggio ci va la Simel con il gran gol nel sette di Bagnardi, poi Zullo servito da De Feudis da azione da angolo e Colletto, con un facile appoggio su assist di Piccini, la ribaltano sul 2-1. Prima dell’intervallo arriva il pari con la ripartenza finalizzata da Bagnardi su assist di Tiso. Nella ripresa continua il monologo del Tabacchi e il parziale è di 6-0, finisce 8-2, a segno ci vanno nell’ordine: Piccini, il portiere Bianconi, 2 volte M. Pirani, T. Pirani ed infine De Feudis.

Vittoria larga per la Giglio, 12-3 al Teto’s Boys con triplette di Gamberini e Schwoch, doppiette di Ferrari e Di Maso e timbri di Zanettini e Vecchio. L’Osteria Strabassotti sconfigge anche il Seven & Montebello, che all’esordio aveva messo al tappeto la testa di serie Fast Car, e rimane a punteggio pieno nel Girone D. Primo tempo equilibrato e episodio dirimente l’espulsione, tanto giusta quanto ingenua, di Ghali sul 3-3 che sino ad allora aveva firmato una doppietta, prima frazione che si chiude sul 4-3 e secondo tempo senza storia, 11-4 il finale, per l’Osteria Strabassotti tripletta di Artioli, doppietta di Pavan e centri di Nardini, Ziosi, Rosini, Corazza e Zeneli. Un Fast Car con il dente avvelenato si vendica contro il malcapitato BrillKala, 16-4, con pokerissimo di Zouaghi e triplette di Vaccari, Lenzi e Albani.

Nel Girone E goleada del Magic Pizza, 13-4 al Panificio Porta Romana con triplette di Hincu, El Gana e Calzavarini, doppietta di Kupsi, non poteva mancare il suo gol di tacco, e di Antoniciuc. Il Basilico bissa il successo dell’esordio: doppietta iniziale di Inglesetti, prima dell’intervallo Tumidei fa 3-1, doppietta finale di Artioli che sventa la rimonta e la chiude 5-3, per I Ragazzi dell’Aquila a bersaglio Nuredini, Sinjari e Hasa. Il Ristorantino Sidun batte anche l’Emilfill e si assicura con un turno d’anticipo il primato del Girone F, 7-3, con tripletta di Ramadan e reti di Cannizzaro, Coppola, Caputo ed infine Truisi.