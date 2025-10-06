Calcio a 5 Opes. La Coccinella e Zeta Club si sfideranno in semifinale

Nei quarti di finale del Tabellone A “Bello Immobiliare” tutte gare tiratissime, 2 finiscono ai rigori e una si decide all’ultimo respiro. Il Bar la Coccinella va sotto 2 volte contro il Foto Express,

Giordano e Lanzoni, 2-2 all’intervallo: Rossi su punizione e con un sinistro a mezza altezza. Sul 3-3 i rigori sembrano ormai inevitabili, invece, allo scadere, da un calcio d’angolo nasce una mischia, irrompe Sgargetta che fa centro, è il 4-3 che manda in semifinale il Bar la Coccinella. Lo Zeta Club va al riposo sull’1-0 con il tap-in di Spettoli, dopo la traversa colpita da Nigrisoli. All’8’ del secondo tempo la gara si stappa: angolo di Callegari, rasoiata mancina di Letizia per l’1-1; conclusione non irresistibile del portiere Bigoni dai 22 metri tutto spostato sulla sinistra, Zeta Club di nuovo avanti; percussione centrale di Liboni e palla sotto la traversa, 2-2, tutto questo in 3’. Zeta Club ancora avanti sulla punizione di Burigo e partita chiusa ancora incredibilmente dal portiere Bigoni che segna altre 2 reti, nel finale Anastasia firma il definitivo 6-2. Lo United 2 Sicilie è la prima a trovare la via del gol con Epifani che chiude un’ottima triangolazione con Mele. Il Sol de Montalto pareggia su rigore, conquistato da Marchiori e trasformato da Albani. Allo scadere ancora Albani scambia

con Dosti e manda i suoi all’intervallo sul 2-1. La ripresa si apre con il tiro dai 18 metri di Murra per il 2-2 e 2 Sicilie che sorpassano ancora con Epifani, conclusione secca e imparabile. Lo stesso Epifani, però, già ammonito, si fa espellere ingenuamente e in superiorità il solito Albani, tap-in del 3-3 dopo la traversa colpita da Marchiori. A 6’ dalla fine siluro di Chiorboli che manda avanti il Sol de Montalto, 4-3. Entra nel tabellino Mele, il bomber dello United sfrutta l’anticipo secco di Pedicillo, scarta il portiere e deposita il pallone del 4-4. Ancora Pedicillo protagonista, slalom dalla sua difesa con la palla incollata al suo sinistro, assist per Mele e 5-4. A 1’ dalla fine espulso anche Zingaropoli, con l’uomo in più, il solito Albani completa il suo personale poker e fa 5-5. Si va ai rigori: proprio Albani e Dal Mas falliscono per il Sol de Montalto, vince lo United 2 Sicilie 9-8. Nel primo tempo il Fast Car segna 2 reti, quella del vantaggio con la conclusione secca di Marchiori e il 2-1 con un tiro di Albani da appena fuori area, per il Sidun acuto di Di Ghionno che firma il provvisorio 1-1. Nella ripresa si attendevano gli arrivi in ritardo di Cannizzaro per il Sidun, non pervenuto, e di Tcheuna per il Fast Car, sarà decisivo. Ancora Di Ghionno dalla destra e 2-2 Sidun, risponde il Fast Car con l’assolo di Albani, tiro parato, tap-in del 3-2 di Tcheuna. Break del Sidun: passaggio incauto davanti all’area di Lanciotti, Di Ghionno è in agguato e fa tris, punizione chirurgica al 16’ di Boarini, 4-3, azione insistita dell’inossidabile Ramadan, tiro di punta, palo gol, 5-3 Sidun. Sembra fatta. Il Fast Car non si dà per vinto, ancora tiro di Albani e successivo tap-in di Tcheuna, il quale si ripete con il siluro che vale il 5-5. Ai rigori segnano tutti, tranne Ramadan al 5° tentativo che centra la traversa, Palmer non sbaglia e Fast Car in semifinale contro le 2 Sicilie.