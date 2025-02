Calcio a 5 Opes: Magic Pizza-Coccinella e Grill Park-Mille Miglia. Winter Cup, completo il lotto di semifinaliste

Il campionato lascia spazio per 3 settimane alla Winter Cup Banca Mediolanum, che coinvolge tutte e 44 le squadre divise in 6 categorie. Si sono disputati i quarti di finale. In Serie A le semifinali saranno Magic Pizza-Bar la Coccinella e Grill Park Ferrara-Pizzeria 1000 Miglia. Il Magic Pizza non viene scalfito neppure dal Bello Immobiliare, 6-3 con tripletta di Calzavarini e timbri di Kupsi, Alushi e Placido. Il quarto di finale più atteso era quello tra Bar la Coccinella e Ristorantino Sidun, spettacolo garantito: 6-6 al termine dei tempi regolamentari e 11-10 dopo i rigori per il Bar la Coccinella. Sgargetta marca una tripletta e 1 assist, poi si fa male ed è costretto ad uscire, ma calcia comunque uno dei rigori, protagonista assoluto il portiere Gorgati che para due rigori e realizza quello della vittoria ad oltranza. Dall’altra parte del Tabellone il Grill Park va al riposo sul 2-0, diagonale di Sisti e Mantovani servito da Spettoli; il Francolino schiera tra i pali Bianchi, che di solito fa il laterale, la sua ottima prestazione tiene in partita i suoi, che a 7’ dal termine accorciano le distanze con Serafini e assediano nel finale, ma Novelli si conferma solidissimo, finisce 2-1 Grill Park. In semifinale se la vedrà con il F.lli Arveda Impianti/Pizzeria 1000 Miglia che elimina un rimaneggiatissimo Fast Car/Cd Costruzioni: 3-0, 4-1, 4-2 all’intervallo, 8-2 finale con tripletta di Bono e doppiette di Nicastro e Chili. In Serie B la Baracca di Guendalo accede direttamente in semifinale e affronterà gli Irruentes, 3-1 alla Giglio, Bernardi, Laftimi e Andreozzi. Dall’altra parte, 4-1 del Basilico al Kafè Bacchelli, eroe di giornata Artioli che gioca la solita prestazione difensiva, ma condisce il tutto con una inedita doppietta. L’avversario del Basilico sarà il Foto Express/Maracaibo, 6-3 alla Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna, una doppietta a testa per Gennari, Giordano e Lanzoni. In Serie C il Carni e Sapori la spunta, 3-2, con un rigore allo scadere di Giavara su un’ottima Autocarrozzeria Giudice che si porta sull’1-0 con Gruppioni e sul 2-1 con l’appoggio di Ardizzoni servito da Mamini. Per il Carni e Sapori Vullo firma l’1-1 e da un suo tiro ribattuto arriva il tap-in del 2-2 di Boschiero.