Calcio a 5 Opes. New Team ipoteca il primato, a Misano brilla solo il Ciclone

Nel Girone A la New Team lascia il pallino in mano al Bar Nives, che però non va oltre ad un

possesso palla sterile, si chiude bene e colpisce ogni qual volta riparte: 1-0 con un tap-in di Ferrari, 2-0 di Di Maso con spizzata di testa su lancio del portiere Baroni, 3-0 ancora di Di Maso che

appoggia in porta comodamente l’assist di Gamberini, 4-0 di Gamberini con il Bar Nives in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Alushi. Nella ripresa erroraccio del portiere Farinelli e Cardi fa 5-0; il Bar Nives non va oltre l’1-5 di Curci su assist di Culi. Primi 3 punti per l’Osteria Strabassotti che si porta sul 4-0 e poi si rilassa e vince 6-4: doppietta di Pavan, poi Corazza, Rosini, Nardini e Buoso; doppiette di Tenani e Pasquini per gli Eroi di Arcadia. Nel Girone B il Grill Park vince ma non convince, dopo il vantaggio sull’1-0 e 2-1, va sotto 2-3 contro il Carni e Sapori, prima del 5-3 finale, doppietta di Culi che ha aperto e chiuso il match e reti di Arveda e Inglesetti.

Al 2° posto sale il Futsal S.p.i.c. grazie al 7-5 alla Baracca di Guendalo: tripletta di Cherroud, doppietta di Kupsi e sigilli di Poltronieri e Bock, alla Baracca di Guendalo non basta il poker di Valentino.

Nel big match del Girone C l’Hotel Lucrezia Borgia sconfigge il Francolino. Risultato sempre in

bilico: 2-0 Hotel Lucrezia Borgia, 3-2 Francolino all’intervallo, poi 5-3, 6-4 e 7-5 finale, in evidenza Alushi e Placido per l’Hotel Lucrezia Borgia, Magnanini e Malagutti per il Francolino.

Pronto riscatto della Pizzeria Ducale che va sul 6-2 e 7-3, prima del risicato 7-6 alla Dinamo, doppiette di Cifelli e Corazza e reti di Artioli, Occhi e Russo. Il Tabacchi Levigatura Marmi fa sul serio nel Girone D, straripante 14-2 alla Longobarda: poker di Squarzoni, tripletta iniziale di Pirani, doppiette di Cara nel primo tempo e di Casoni nella ripresa, a segno anche Contestabile, Compagno e Zullo.

Bene il Ristorantino Sidun, 9-3 al C’era una Volta, cinquina di Cannizzaro e reti di Coppola, Ramadan, Cioffi e Tralli.

Doppio Spettoli e il Basilico si porta sul 2-0, ma Lefons pareggia con una doppietta, poi pregevolissimo interno destro su punizione di Palmer e 4-2 di Zouaghi per il Fast Car/Cd Case. Il Basilico non ci sta e con Nigrisoli e ancora Spettoli su assist di Artioli raggiunge i rivali sul 4-4, ma ci pensa Baglio a regalare la vetta del Girone E al Fast Car/Cd Case. A quota 4 c’è anche il Bar La Coccinella, in virtù del 6-2 inferto alla Casa dei Materassi: 2-0 al termine della prima frazione con le reti di Dolcetti e Maestri, nella ripresa Gurioli, Rossi e doppio Boarini.

Con l’11-9 all’Hangar, poker di Lombardo e doppiette di Mattioli, Zaffoni e Bontempi, il Borgopianura vince il sesto incontro in 8 gare disputate nella Coppa Giara Assicurazioni e in caso di successo contro il Sol de Montalto nell’ultimo match rimastogli, sarebbe irraggiungibilmente primo.

L’Autocarrozzeria Giudice stronca gli ultimi sogni di vittoria degli Asini Bardi, 10-5, tripletta di

Onesti e doppiette di Pazzi e Cicotti; 9-5 del Futsal Tripperia contro il Sol de Montalto, tripletta di Cavina e doppiette di Sposato e Vigliotti. La Siever va sotto 0-3 contro l’Asso di Cuori, ma la ribalta 6-4 con il poker di Vedovelli e i timbri di Zotos e Bellotti.

Risultati deludenti delle ferraresi alle finali nazionali disputate nel week end a Misano: Ristorantino Sidun, Grafica Millenovecentotrenta.com e Centro del Carrello collezionano 11 sconfitte in altrettanti incontri. Tiene alto l’onore solo il Ristorante il Ciclone, che si classifica al 3° posto nella Categoria Over 40.

re. fe.