Calcio a 5 Opes. Primo brindisi per la Siever, cade il Sidun

Rivoluzione in vetta in Serie A Girone B. Un rimaneggiatissimo Sidun cade al cospetto del Panificio Porta Romana e scivola al 3° posto. Il Sidun va al riposo sul 5-4, ma ad inizio ripresa subisce 4 reti di fila, e perde 7-9. Panificio trascinato dai 6 centri di bomber Caselli; di Sinatra, Cioffi e Orsi gli altri 3 gol. L’Autocarrozzeria 4 Torri, che però ha disputato 2 gare in più rispetto al

Sidun, si porta a +4 in virtù del perentorio 7-1 alla Virtus: Salliu, Dybeli, Zullo, tripletta di Cara e

Sinjari i marcatori. L’Avis Ferrara si aggiudica il big match contro l’Alpha Futting e a sua volta

sorpassa il Sidun. Ascanelli fa 1-0 Alpha Futting, poi Sacco, Sorgente e Crocco per il 3-1 Avis; 3-3 all’intervallo con la doppietta di Frabbi, il secondo su rigore. Nella ripresa l’Avis si porta sul 5-3 ancora con Sorgente e Crocco; 4-5 di Simone, 6-4 di Sorgente e definitivo 5-6 ancora di Simone. In Serie B Girone B l’Emilfill si porta a -1 dal LYB: 7-3 nel testa-coda contro l’Hangar, tripletta di Sharka, Maccagnani e Loro Pilone nel primo tempo, Tosi e Morelli nella ripresa. Gli Asini Bradi, avanti 4-1, smettono di giocare e subiscono 11 segnature di seguito, prima del 5-12 conclusiv. Alla doppietta iniziale di Beltrami per la Siever 3.0, risponde il Borgopianura, con Bocchi e Caldare, 2-2 al 6’. Break della Siever che si porta sul 6-2 ad inizio ripresa, Vedovelli, Colopi e doppietta di Bellotti. Zaffoni e Ruggio riaprono il match, ma l’astuzia di Bellotti spezza l’assedio del Borgopianura col gol del 7-4. Negli ultimi 2’ arrivano il 5-7 di Caldare e sul suono della sirena il 6-7 di Bocchi.