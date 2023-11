Calcio a 5 Opes Toscana Calcetto. I Masterfurios volano alto. Sorridono anche i Red Lion

Cercano subito la fuga i Masterfurios nel campionato di serie A di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto. Sui campi di Iolo la capolista centra subito due vittorie in altrettanti match disputati, restando così a punteggio pieno. Se all’esordio era arrivato un perentorio 7-1 ai danni della Divano Kiev, questa settimana la prima della classe si è imposta di misura 3-2 sulla Casa del Popolo Bacchereto. Una vittoria targata Geloso (doppietta) e De Luca. Per gli avversari a bersaglio Innocenti e Nunziati. Chi perde la vetta è invece lo Shakhtar Sacra che impatta 4-4 con una delle grandi favorite per il titolo, i Diavoli dei Balcani. Ai gol di Arapi, Bakiu e Bali (doppietta), lo Shakhtar ha risposto con le marcature di Nincheri, Puggelli, Nicolò Visintin e Pietro Visintin. Scorrendo i risultati della seconda giornata, fa festa il Lesagora che supera 8-6 il Gallotasaray con l’incredibile prestazione di Sale autore di ben sei reti. Le altre marcature sono di Leone e Piticchio.

Sorridono anche i Red Lion c5 col 4-1 rifilato alla Divano Kiev, al secondo ko di fila. Bruni firma una doppietta, seguita dai gol di Ciulli e Maccelli. Per il Kiev rete di Zito. Stasera alle 22 in programma a Iolo Kodokan - Dinosauri. Entrambe le formazioni hanno tre punti in classifica, avendo vinto il match d’esordio. Chi stasera centra il bottino pieno, si porterà allora in vetta in compagnia dei Masterfurios. In caso di parità entrambe le compagini invece saranno appaiate a quota quattro lunghezze assieme allo Shakhtar Sacra.