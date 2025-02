Calcio a 5 Opes. Winter Cup, è tempo di finali. In serie A Magic Pizza-Grill Park

Disputati i quarti di finale della Winter Cup Banca Mediolanum. In Serie A la finale sarà quella che tutti attendono tra Magic Pizza e Grill Park Ferrara. Il Grill Park contro il F.lli Arveda Impianti/Pizzeria 1000 Miglia va sotto per l’azione insistita di Letizia che ribadisce in porta dopo una sua prima conclusione terminata sul palo, poi pareggia con un tiro da fuori di Alushi e nella ripresa la vince con la doppietta mancina di Sisti e con il gol di rapina di Spettoli. Fa ben più fatica il Magic Pizza, che forse sottovaluta l’impegno in semifinale contro un Bar la Coccinella privo del suo bomber Sgargetta. Il Magic Pizza tenta l’allungo per più volte, portandosi prima sul 3-1, poi sul 5-3 e 6-4, ma viene sempre raggiunto, 3-3 all’intervallo e 6-6 a 5’ dal termine, ci pensa Calzavarini con uno dei suoi bolidi da fuori a firmare il gol che vale l’accesso alla finale. Per il Magic Pizza vanno a segno Antoniciuc, Moraru, Placido, Kupsi, Mariani e doppietta appunto di Calzavarini, per il Bar la Coccinella: Rossi, Bosi, Maestri, autogol di Bruggemann e doppietta di Dell’Isola.

In finale in Serie B ci vanno Irruentes e Basilico. Come settimana scorsa contro la Giglio, gli Irruentes studiano gli avversari nel primo tempo e poi colpiscono nella ripresa, 0-0 all’intervallo e poi 3-0 in semifinale alla Baracca di Guendalo, doppietta di Pagano e punizione di Riahi. Il Basilico comanda per tutto il match contro il Foto Express/Maracaibo: primo tempo combattuto, 1-0, 2-1 e 3-2 all’intervallo e secondo tempo dominato per il 7-3 finale, doppietta di Salmi, tripletta di Mantovani, gol e ben tre assist per Spettoli.