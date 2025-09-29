Calcio a 5 Opes. Zeta Club capolista nel girone. Foto Express cade a sorpresa nel B

Nel Girone A la Simel va avanti 1-0 e 2-1, poi incassa 5 reti di fila, si riavvicina sul 4-6 all’intervallo, ma secondo tempo che arride alla Gastronomia Cantelli che chiude 10-4, tripletta di Kupsi e doppiette di Hincu e Alushi. Il Sol de Montalto rincorre per tutto il primo tempo I Desperados, 1-3 al riposo poi Chiorboli con 2 siluri dalla distanza firma pareggio e sorpasso sul 5-4; Occhi impatta, ma allo scadere dall’angolo calciato da Marchiori arriva il gol vittoria di Lanciotti. Con questi 3 punti il Sol de Montalto sale a 6, come la Gastronomia Cantelli, ma in virtù del successo nello scontro diretto, è suo il primato che equivale all’accesso al Tabellone A.

Sorpresa nel Girone B, il sin qui schiacciasassi Foto Express si presenta senza il portiere titolare Carpentiero e contro lo United 2 Sicilie le cose si mettono subito male, 0-4 in meno di 10 minuti. Tentativo di rimonta che arriva fino al 3-4 di inizio ripresa, poi, rigore sbagliato e 2 Sicilie che punisce allungando fino al definitivo 8-5, mattatore Mele, autore delle prime 6 reti per i suoi. Al 3° posto si piazza il Pkm, 9-2 al No Name Team, tripletta di Fortunato e doppietta di Scaglianti.

Lo Zeta Club Ferrara a punteggio pieno nel Girone C: chiude sotto 0-1 il primo tempo contro un ottimo Francolino, ma rimette a posto le cose nella ripresa, Anastasia, doppio Betti e Maietti su assist di Burigo per il 4-1. Il Seven & Montebello sconfigge la Termogas e chiude al 2° posto, 3-1 con tripletta di bomber Cioffi.

Il Bar la Coccinella sconfigge 15-4 il Terzo Tempo, 5 reti di Mariani, 4 di Sgargetta e 3 di Moraru, domina il Girone D ed è Testa di Serie n° 1. Al 2° posto si classifica la Baracca di Guendalo, contro il Vuoiqueikiwi pronti-via e 4-0, 5-1 all’intervallo e definitivo 10-3 con tripletta iniziale di Prandi, poi doppiette di Conti e Rossi.