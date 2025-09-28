Calcio a 5. Original vincenti

Gli Original Celtic Bhoys (6) si confermano in Serie C1, conquistando il secondo successo in altrettante giornate di campionato. Reduci da due promozioni consecutive, i biancoverdi hanno dimostrato di essersi già calati nella nuova categoria e il 4-3 casalingo al Futsal Guastalla (0) lo dimostra; gli ospiti, invece, fanno passo avanti rispetto alle 10 reti subite all’esordio con Molinella, ma non riescono a muovere la classifica, nonostante la doppietta di Muraca.

Primo punto stagionale, invece, per il Futsal Shqiponja (1), che impatta 5-5 a Castelnovo Sotto contro il Due G Futsal Parma (2): sugli scudi Asmaoui, autore di una tripletta, completano lo score Avena e Mingione. Stop esterno, infine, per una Real Casalgrandese (0) ancora ferma al palo: i ceramici cadono 3-2 sul campo del Fossolo 76 (4) nonostante la doppietta di Giordano.

Serie C2. Giornata negativa per le formazioni reggiane, sconfitte dalle battistrada del torneo: i Phoenix Cavriago (3), dopo il successo dell’esordio, cedono 3-1 tra le mura amiche all’Equipo Futsal Crevalcore (6), nonostante la singola di Chianese; stop in terra piacentina, invece, per la neopromossa Virtus Correggio (0), piegata 8-2 sul campo del Futsal Carpaneto (6) con gol ospiti di Di Mari e Casceglia. Ha riposato, infine, il Futsal Santilio (3).