Calcio a 5. Original vincenti

Sconfitto il Guastalla, che resta fermo a zero punti

di DAMIANO REVERBERI
28 settembre 2025
Gli Original Celtic Bhoys (6) si confermano in Serie C1, conquistando il secondo successo in altrettante giornate di campionato. Reduci da due promozioni consecutive, i biancoverdi hanno dimostrato di essersi già calati nella nuova categoria e il 4-3 casalingo al Futsal Guastalla (0) lo dimostra; gli ospiti, invece, fanno passo avanti rispetto alle 10 reti subite all’esordio con Molinella, ma non riescono a muovere la classifica, nonostante la doppietta di Muraca.

Primo punto stagionale, invece, per il Futsal Shqiponja (1), che impatta 5-5 a Castelnovo Sotto contro il Due G Futsal Parma (2): sugli scudi Asmaoui, autore di una tripletta, completano lo score Avena e Mingione. Stop esterno, infine, per una Real Casalgrandese (0) ancora ferma al palo: i ceramici cadono 3-2 sul campo del Fossolo 76 (4) nonostante la doppietta di Giordano.

Serie C2. Giornata negativa per le formazioni reggiane, sconfitte dalle battistrada del torneo: i Phoenix Cavriago (3), dopo il successo dell’esordio, cedono 3-1 tra le mura amiche all’Equipo Futsal Crevalcore (6), nonostante la singola di Chianese; stop in terra piacentina, invece, per la neopromossa Virtus Correggio (0), piegata 8-2 sul campo del Futsal Carpaneto (6) con gol ospiti di Di Mari e Casceglia. Ha riposato, infine, il Futsal Santilio (3).

