Calcio a 5 Serie C1. Città di Massa tra luci e ombre. Ok fuori, ko in casa

Il Città di Massa ha ripreso con alterne fortune il campionato regionale di serie C1. I ragazzi seguiti in panchina della coppia composta da Elio Fialdini e Stefano Fortini hanno iniziato il nuovo anno con una bella vittoria esterna contro una diretta contendente alla salvezza imponendosi per 6-4 a Monsummano. E’ stata una partita al cardiopalma nella quale i bianconeri apuani si sono resi autori di una grande rimonta. All’intervallo, infatti, erano sotto 4-1. Il sorpasso è stato possibile grazie alla tripletta di Samuele Del Freo (nella foto) e alle reti siglate da Ivan, Laaribi e Biagini.

Il Città di Massa ha vanificato in parte questa impresa andando inopinatamente a perdere in casa venerdì scorso contro la Virtus Poggibonsi, che era il fanalino di coda del girone, in un match che in caso di successo poteva tirarli fuori dalla zona calda della classifica. Al palazzetto dello sport di Massa è finita con un deludente 5-2 a favore degli ospiti con gol dei locali firmati da Laaribi e Biagini.

La 16ª giornata sarà caratterizzata dalla trasferta contro i fiorentini del Remole.

Classifica: 40 Cus Pisa; 33 Ibs Le Crete; 28 Atletico Fucecchio; 26 San Giovanni; 25 Alberino; 24 Remole; 22 Vigor Fucecchio; 21 Futsal Lucchese; 19 Deportivo Chiesanuova; 16 La 10 Livorno; 15 Monsummano; 14 Città di Massa; 10 Virtus Poggibonsi; 9 Sporting Tau Futsal.