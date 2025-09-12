Calcio a 5 serie A2. La Buldog festeggia 25 anni. E lancia anche una squadra in C

Grande festa in casa Buldog Lucrezia per l’avvio della nuova stagione. In piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia, si è tenuta l’iniziativa per la ricorrenza dei 25 anni della storia della Buldog Lucrezia e per l’occasione è stato presentato l’intero movimento gialloblu in vista della nuova annata sportiva.

Dopo i saluti di rito delle autorità, Matteo Andreoni vice sindaco di Cartoceto e Andrea Farabini vice presidente della Divisione C5, sul palco sono saliti il presidente Giorgio Romiti e il ds Dino Diotalevi, colonne "storiche" del club, che hanno ripercorso gli inizi della società, nata quasi per caso da un gruppo di amici, e che dopo 25 anni si è imposta tra le società nazionali della regione.

Altro elemento di spicco è stato, ed è, mister Elia Renzoni che ha vissuto per molti anni in prima persona le vicende della Buldog. Una storia che ha visto il culmine nella stagione 2018/19 con la promozione in A2, con mister Roberto Osimani, e che vede i "cagnacci" ormai stabilmente nella categoria, ad eccezione di un anno di purgatorio.

Poi sono stati svelati i nomi della squadra che andrà ad affrontare il prossimo campionato di A2, con il dg Alberto Pieri che ha tracciato gli obiettivi per la nuova stagione. Il settore giovanile è arrivato a 150 tesserati, con il responsabile tecnico Filippo Zenobi e i tecnici, accompagnati da alcuni ragazzi.

A chiudere è toccato al Lucrezia C5, giovane realtà nata nel 2019, che in un paio d’anni è arrivata fino alla serie C1. b.t.