CALCIO A 5 SERIE B. Mattagnanese, c’è l’ostacolo Versilia

La Mattagnanese affronta oggi (ore 15,30) il Versilia al palazzetto ’Gadda Cipriani’ di Borgo San Lorenzo con ingresso libero al pubblico. "Nel secondo turno - afferma il patron Sandro Quartani - per la nostra prima squadra, dopo il brillante esordio a Siena, c’è un appuntamento importante tra le mura amiche. Affrontiamo oggi il Versilia in una sfida avvincente contro una formazione solida e organizzata, pronta a dare battaglia in un campionato che si preannuncia equilibrato e ricco di emozioni". Inoltre Quartani rivolge un invito ai sostenitori: "Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi nel debutto casalingo stagionale. Il vostro supporto, come sempre, farà la differenza. E ricordo che anche in questa stagione lasciamo libero e gratuito a tutti l’ingresso al palasport per assistere alle partite ed essere al fianco dei colori della Mattagnanese".

Nel precampionato missione compiuta dalla Mattagnanese che accede al turno successivo di Coppa della Divisione di calcio a 5 vincendo il triangolare contro Arpi Nova e Prato C5.

F. Que.