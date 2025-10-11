Calcio a 5 serie b. Mattagnanese, esordio a Siena contro Le Crete

Inizia oggi il campionato di calcio a 5 Serie B che vede la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo fra le protagoniste. L’esordio dei mugellani sarà alle 15,30 sul prestigioso parquet del Palazzetto Mens Sana di Siena con avversario l’Ibs Le Crete, formazione giovane e ricca di entusiasmo al debutto in categoria nazionale. "Una sfida affascinante - afferma il presidente della Mattagnanese Tommaso Quartani - tra due squadre che condividono passione e voglia di fare bene. Sarà un ottimo banco di prova per valutare la stagione. Siamo pronti e motivati con l’obiettivo di cominciare l’avventura col giusto passo affidando la regia a mister Emanuele Begliomini".

I borghigiani sono stati inseriti nel Girone C di Serie B, che si preannuncia equilibrato e competitivo, composto da 12 squadre: Antenore Padova, Arpi Nova, Bagnolo, Balca Poggese, Baraccaluga, Futsal Prato, Torrita, Le Crete, Boca Livorno, Mattagnanese Bsl, Villa Fontana, Versilia. Guida la Toscana con 7 squadre, Emilia Romagna 4, Veneto 1. Un mix spettacolare che garantisce un confronto stimolante con realtà diverse, mantenendo al tempo stesso una componente regionale e numerosi derby.

Nel precampionato missione compiuta della Mattagnanese che accede al turno successivo di Coppa vincendo il triangolare contro Arpi Nova e Prato C5.

F. Que.