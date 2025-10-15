Calcio a 5 serie B. Italservice vola con Jamicic. Eta Beta sconfitta di misura

E’ scattata la serie B di calcio a 5. Sono due le pesaresi che quest’anno sono iscritte in questa categoria: Pesaro e Fano. I fari sono puntati però sull’Italservice società illustre che viene da scudetti e champions e che ha però deciso di ripartire con umiltà dalla serie B. Una scelta coraggiosa e alla fine azzeccata. Non solo perché la squadra è forte, ma anche perché il clima sembra più bello. La gente, quella che ama il calcio a 5, è al PalaMegabox. Il club della famiglia Pizza è sempre stato un punto di riferimento per questo sport e lo è anche adesso che si riparte per una nuova avventura. Lo spazio è tutto per i giovani che vengono valorizzati. Poi c’è stato qualche innesto d’esperienza che serve da traino e da esempio per i giovani. Nel team c’è stato anche il gradito ritorno di Nicola Munzi come ds. Venerdì scorso in casa Pesaro nel debutto di campionato ha vinto in scioltezza per 10 a 2 contro il Montegranaro. E nonostante l’orario insolito, si giocava alle 21,30, il palazzetto era animato. Perché quando una società lavora bene e con serietà anche se non gioca in A ha il suo tifo seguito. Questa Italservice, poi, non solo vince, ma diverte, ora che è arrivato un fuoriclasse come Antonio Jamicic che l’anno scorso ha vinto il torneo con il Murata, approdando in Uefa Futsal Champions League. L’altra pesarese l’Eta Beta Fano nella prima giornata ha perso in trasferta per 6 a 5 contro la Fermana.

b.t.