CALCIO A 5 SERIE B. La Mattagnanese a Prato senza paura

Si gioca oggi alle 15 Italgronda Futsal Prato-Mattagnanese, alla palestra Keynes Gramsci di Prato. Trasferta difficile per mugellana di Borgo San Lorenzo nella tana della forte squadra pratese. La Mattagnanese sta attraversando un momento negativo e sfortunato: dopo essere stata al primo posto della classifica ha subito quattro sconfitte consecutive ed è stata eliminata dalla Coppa Italia. In Coppa la sfida Mattagnanese-Boca Livorno si è conclusa 2-3. Finisce in semifinale il percorso in Coppa Italia dei borghigiani, con una sconfitta amarissima contro il Boca Livorno, arrivata a soli 4 secondi dalla fine su un autogol sfortunato. Una partita sempre nelle mani della Mattagnanese, nonostante il doppio svantaggio iniziale nato da qualche disattenzione difensiva. Con carattere la Mattagnanese era riuscita a rimettere tutto in equilibrio, ma nel finale la sorte ha deciso diversamente. "I nostri ragazzi hanno dato tutto - afferma il patron Sandro Quartani -, ma soprattutto complimenti al portiere avversario, protagonista della serata. Il Boca Livorno vola in finale contro la X Martiri di Ferrara, noi usciamo a testa alta".