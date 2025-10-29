Calcio a 5 serie b. Italservice a forza otto, Eta Beta in serie positiva: sabato il derby

È una Italservice che vola sulle ali dell’entusiasmo quella che ha battuto per 8 a 0 la Spes Poggio Fidoni. Pur cambiando il palazzetto non è infatti cambiato il seguito sugli spalti. A causa dell’indisponibilità del PalaMegabox, è stato il PalaBorgo di Borgo Santa Maria ad essersi trasformato in una sorta di fortino: una bolgia con tanti tifosi dell’Italservice. Dopo una vittoria e una sconfitta i pesaresi hanno sbloccato la terza giornata del girone D di serie B con l’esterno Tommaso Del Pivo. Una partita inizialmente equilibrata ha visto poi salire in cattedra due giocatori dalla classe innata come Antonio Jamicic e Gabriele Piersimoni. Se il primo si è reso protagonista di una doppietta, il secondo, con una tripletta, è riuscito a fare ancora meglio. Una partita che ha permesso a mister Baldarelli di dar spazio all’intera rosa e di fare un bel pieno di autostima in vista del prossimo impegno. Il calendario prevede infatti una gara mai uguale a tutte le altre.

Al circolo tennis Trave di Fano sabato alle 15:30 andrà di scena il sentitissimo derby contro l’Eta Beta. Un derby, quello tra fanesi e pesaresi, che confronta due compagini dai valori simili e che si preannuncia già infuocato. I fanesi, ospitati dalla società romana Cures, hanno intanto ottenuto il loro primo pareggio stagionale. Un positivo 3 a 3 ha infatti dato seguito alla convincente vittoria casalinga ottenuta per 2 a 1 ai danni della C.U.S Macerata. L’Italservice arriva al derby con due punti in piú, sabato a Fano ci sarà da divertirsi.

Lorenzo Mazzanti