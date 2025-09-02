Calcio a 5, serie B. La squadra del Gagliole è finita sotto i riflettori

Una serata di sport, territorio e passione quella che si è svolta nella suggestiva Torre del Buongustaio, a Camerino per la presentazione della rosa della squadra di calcetto dell’Asd Gagliole targata "Pasta di Camerino", pronta a scendere in campo nel campionato nazionale di serie B di calcio a cinque, oltre che nei tornei Under 19 e Under 15. "Siamo fieri di sostenere questo progetto – hanno dichiarato i fratelli Federico e Lorenzo Maccari dell’azienda ‘Pasta di Camerino’ – e siamo motivati ad accompagnare il Gagliole C5 nelle prossime tre stagioni. Lo sport è un veicolo di valori e di identità territoriale: un’occasione per far conoscere e rafforzare il legame con la comunità". "Il nostro percorso non è stato semplice – ha aggiunto Roberto Paoloni, vicepresidente del Gagliole – ma ci ha insegnato che con passione, serietà e sacrificio, si possono raggiungere traguardi importanti. Il ripescaggio in B è un punto di partenza, non un traguardo: l’obiettivo è crescere, consolidarci e dare spazio ai giovani". Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del club, Ernesto Riccioni, e il sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli, i quali hanno ribadito la centralità della formazione dei ragazzi, anche nell’ottica di garantire un futuro solido e competitivo a questa importante realtà. La serata, dopo la "passerella" dedicata ai ragazzi di Mirko Rossini, si è conclusa in un clima di festa e convivialità, con la cena e lo spettacolo dell’artista Antonio Lo Cascio.

m. g.