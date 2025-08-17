Calcio a 5 Serie B. Mattagnanese, una stagione di emozioni. Tutto il paese pronto a spingere la squadra

Borgo San Lorenzo si conferma la regina del Calcio a 5 nel territorio metropolitano. I mugellani della Mattagnanese C5 hanno allestito squadre di valore anche per la stagione 2025/26 con un valido staff tecnico. In Serie B confermato mister Emanuele Begliomini, affiancato dal vice Daniele Pieraccioli. La crescita dei giovani sarà affidata a due tecnici preparati: Gabriele Foconi, nuovo allenatore Under 19 nazionale e Alessandro Faticuso, alla guida dell’Under 23 regionale. A supporto di Foconi, il collaboratore tecnico Federico Cutolo. Importante il ruolo di Mara Messina, vice allenatrice Under 23 e direttrice generale del settore giovanile. Matteo Lucii è il training academy, Alessio Gherardi è il preparatore dei portieri.

Lo staff dirigenziale vede conferme e novità: Tommaso Poggiali, nel ruolo di storico direttore generale; Mirko Catalani, dirigente Under 19; Nicola Costanzo e Vania Pasquini, dirigenti Under 23, con Vania anche impegnata nella logistica e nel supporto al dg; nuovo dirigente della prima squadra è Massimo Santini, con esperienza nel mondo del calcio a 11. Il presidente è Tommaso Quartani (nella foto). La Mattagnanese è pronta a vivere una stagione intensa, ricca di emozioni e soddisfazioni con giocatori e squadre di qualità, abbracciati anche dal sostegno di un intero paese. Partite casalinghe al PalaCipriani di Borgo.

F. Que.