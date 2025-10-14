Calcio a 5 serie b. Mattagnanese a segno. Vittoria di spessore

Buona la prima. Esordio vincente in trasferta per la Mattagnanese nel campionato nazionale di calcio a 5 Serie B. La formazione di Borgo San Lorenzo vince 5-2 a Siena sul campo dell’Ibs Le Crete. La prima squadra della Mattagnanese ha aperto nel migliore dei modi la stagione: passaggio del turno in Coppa Italia della Divisione e brillante e affermazione nel suggestivo palazzetto dello sport in terra senese.

"E’ stata una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre - commenta il presidente Tommaso Quartani -. Il primo tempo si è chiuso in equilibrio, con ritmi tattici e grande attenzione da ambo le parti. Nella ripresa, dopo una fase di botta e risposta, è uscita alla distanza la nostra maggiore esperienza e capacità di gestione del gioco, che ci ha permesso di allungare e chiudere sul 5-2 finale. Complimenti alle Crete per l’entusiasmo del loro debutto in Serie B, ritengp che hanno le carte in regola per fare bene. Per noi è un ottimo inizio, frutto del lavoro del gruppo e della mano di mister Begliomini".

La partita è stata decisa a favore dei borghigiani dalle doppiette di Masini e Patetta, insieme al gol di Nardi. Un buon inizio che dovrà essere confermato nel prossimo appuntamento di campionato. Sabato prossimo, nella seconda giornata, la Mattagnanese ospita alle 15,30 al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo (con ingresso libero al pubblico) il Versilia che ha pareggiato in casa 3-3 col Bagnolo. E’ atteso un numeroso pubblico. I borghigiani sono stati inseriti nel Girone C di Serie B, che si preannuncia equilibrato e competitivo, composto da 12 squadre: Antenore Padova, Arpi Nova, Bagnolo, Balca Poggese, Baraccaluga, Futsal Prato, Torrita, Ibs Le Crete, Boca Livorno, Mattagnanese Bsl, Villa Fontana, Versilia. Guida la Toscana con 7 squadre, Emilia Romagna 4, Veneto 1. Un mix spettacolare che garantisce un confronto stimolante con realtà diverse, mantenendo al tempo stesso una componente regionale e numerosi derby.

Francesco Querusti