Calcio a 5 serie B. La Mernap crolla in casa. Il salto in A2 ora è a rischio

Mernap Faenza 2

Corinaldo 9

FAENZA: Pagliai, Ferrara, Cedrini, Matteuzzi, Gatti, Garbin, Lebbaraa, Magliocca, Hassane, Zin Dine, Grelle, Nannini. All.: Vespignani

CORINALDO: Perlini C., Mancini, Perlini A., Rotatori, Jacchetti, Pianelli, Micci, Bachiocchi, Campolucci, Vesprini, Bronzini, Pettinari. All.: Tinti

Reti: 2’ pt Bronzini, 5 ’pt Campolucci, 8’ pt e 11’ pt Pianelli, 19’ pt Mancini, 4’ st Magliocca, 4’ st, 18’ st e 19’ st Bachiocchi, 8’ st Lebbaraa, 11’ Pettinari (C). Primo tempo: 0-5.

Incredibile crollo della Mernap che ora rischia di vedersi sfuggire la vittoria del campionato che già aveva in tasca. Ai faentini bastava una vittoria nel recupero casalingo con Corinaldo per festeggiare il salto in A2 e invece è arrivata una ‘disfatta’ per 2-9 e ora non sono più padroni del loro destino. Negli ultimi due turni di campionato, la Mernap giocherà sabato alle 15 a Jesi e riposerà all’ultima giornata, ma non le basterà vincere, perché dovrà sperare che Corinaldo non faccia bottino pieno, perché in quel caso verrebbe agganciata in vetta e sarebbe seconda per colpa della differenza reti nel doppio confronto con i marchigiani. Nella corsa per il primo posto c’è anche Chieti, ma difficilmente lo raggiungerà. Nella peggiore delle ipotesi la Mernap disputerà i playoff.

Classifica: Mernap Faenza* 36; Corinaldo 33; Chieti 31; Recanati e Teramo 29; Eta Beta Fano e Jesi 28; Cus Ancona 25; Cus Macerata 22; Montegranaro* 19; Real Dem Montesilvano 5. * devono riposare

l.d.f.