CALCIO A 5 SERIE B. L’Italgronda regola il X Martiri Ferrara

Arriva il riscatto per l’Italgronda. La squadra di Calamai e Busato batte una delle due formazioni che prima del nono turno erano in vetta, il X Martiri Ferrara, e rimediano al precedente passo falso casalingo (ko nel derby con il Futsal Torrita). Al Pala Keynes è finita 2-1, gara tirata ma con i padroni di casa passati in vantaggio nel primo tempo con Rocchini e poi bravi nelle prime battute della ripresa a rispondere immediatamente al momentaneo pareggio di Russo con il gol vincente di bomber Piccirilli. L’Italgronda si è schierata con questa formazione: Laino, Ed Daoudy, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, De Stefano, Truschi, Diego Saborido, D’Amico, Bruscagli. Gli altri risultati: Bagnolo-Balca Poggese 4-7, Sangiovannese-Arpi Nova 1-4, Futsal Torrita-Versilia 5-8, Mattagnanese-Boca Livorno 4-2, Villafontana-Casalgrandese 1-1. La classifica del girone C della serie B: Villafontana e Mattagnanese 18 punti; X Martiri 17; Boca Livorno e Versilia 15; Italgronda Futsal Prato 14; Bagnolo, Arpi Nova Campi Bisenzio e Futsal Torrita 12; Balca Poggese e Real Casalgrandese 9; Sangiovannese 3.

Massimiliano Martini