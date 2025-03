Calcio a 5 serie B. La Mernap cade a Chieti ma resta prima

La Mernap interrompe l’imbattibilità perdendo 6-10 in casa di Chieti, seconda forza del campionato, ma questo risultato non rovina la sua ottima classifica. A tre gare dal termine e con il turno di riposo all’ultima giornata, i faentini hanno cinque punti di vantaggio su Chieti da gestire per conquistare la promozione diretta in A2, anche se il calendario non è dei più semplici. La Mernap ospiterà sabato al PalaCattani alle 15 il Corinaldo, terza forza del girone, poi andrà a Jesi (quarta della classe) sabato 29.

Ieri intanto ad Ancona c’è stato il sorteggio dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia che si disputerà dal 21 al 23 marzo a Falconara Marittima e a Jesi. La Mernap giocherà il match inaugurale alle 11 contro il Villorba poi ci saranno Cures – Diaz Bisceglie (14), Ischia – Varese (17) e X Martiri Ferrara – Marsala.

Classifica: Mernap* 36; Chieti 31; Corinaldo 30; Jesi* e Teramo 28; Recanati 26; Eta Beta Fano 25; Ancona 22; Macerata 21; Montegranaro* 19; Montesilvano 5. * devono riposare