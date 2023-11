Calcio a 5 serie B. Mattagnanese, successo con dedica

Mattagnanese avanti tutta. I mugellani battono il Bagnolo 5-2 e centrano la seconda vittoria in campionato ai danni di un’ottima formazione ospite. Anche questa era una partita molto delicata e il forfait del mister della squadra di Borgo San Lorenzo all’ultimo minuto, a causa di un piccolo problema di salute, non ha certo agevolato le cose. La squadra è scesa in campo guidata in panchina dal presidente Tommaso Quartani, che si è adeguato nel migliore dei modi a un ruolo insolito. Il gruppo ha tirato fuori grinta e determinazione, portando a casa tre punti d’oro che saranno utilissimi in una classifica molto corta. Fra Mattagnanese e Bagnolo, giocata al Pala Cipriani di Borgo davanti a un numeroso pubblico, è stata una gara tattica e fisica, giocata dai locali con attenzione e sempre avanti nel punteggio, fino a costringere gli avversari al portiere di movimento. Questo ha costretto il Bagnolo a sbilanciarsi in avanti e a subire le azioni di rimessa della Mattagnanese. Tutta la squadra e società dedicano questa importante vittoria al mister.