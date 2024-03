Calcio a 5 serie B: trasferta a rischio in casa del Pontedera. Sangio contro la regina. Diaz vuole i playoff

SAN GIOVANNI

"Andiamo in casa della capolista Futsal Pontedera senza timore. Ce la giocheremo, poi vedremo. Siamo sulla soglia dei play-off e faremo di tutto per entrarvi. La squadra adesso viaggia bene e tutto può succedere", commenta il presidente della Futsal Sangio Simone Serafini. Appuntamento oggi alle 15 per la serie B di calcio a 5, girone C. Mancano ancora cinque gare, 15 punti, e se i ragazzi di Alex Diaz giocheranno come nelle ultime tre partite (3 vittorie consecutive) i play-off potrebbero non essere un sogno.

La squadra affronta la trasferta di Pontedera al completo. La palla passa ora ai vari Righeschi, notissimo bomber, a Matteini, Faelli, Torre, Caio. Coach Alex Diaz ha commentato: "Abbiamo vinto tre gare di fila, ma sofferto. Tuttavia sono contento della ripresa e rilancio, e se proseguiamo con questa grinta, possiamo entrare nelle prime cinque. Siamo vicini, ci proviamo". La classifica nelle prime sei posizioni è la seguente: Pontedera punti 39, Prato 31, Mattagnanese 28, Livorno 26, Bagnolo 26, Futsal Sangiovannese 25.

