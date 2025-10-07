Calcio a 5 serie c. Guardato e Castorri trascinano il Forlì

Serie C1. Il Forlì Calcio a Cinque, con la terza vittoria in tre partite, è al comando in solitudine al campionato di serie C1: sabato i ragazzi di mister Gottuso si sono imposti 7-2 nel match interno col Fossolo grazie alle reti messe a segno da Guardato e Castorri, entrambi autori di una doppietta, e da Lebbaraa, Martel Montoli e Giangrandi. Altri risultati: Aposa Bologna-Shqiponja Guastalla 1-11, Due G Parma-Real Casalgrande 4-0, Saturno Guastalla-Montale 3-0, Celtic Boys Reggio Emilia-Molinella 0-6, Futsal Gatteo-Ponte Rodoni 6-5. Classifica: Forlì 9; Molinella 7; Celtic Boys Reggio Emilia 6; DueG Parma, Gatteo 5; Montale, Fossolo, Shqiponja Guastalla 4; Saturno Guastalla, Ponte Rodoni 3; Aposa Bologna, Real Casalgrande 0. Per i galletti sabato prossimo trasferta sul parquet del DueG Parma.

Serie C2, 4ª giornata: Città del Rubicone-Polisportiva 80 Santa Maria Nuova 2-6 (2 Albu, Monotti, Salvatore, Antolini, aut.), Mernap Faenza-Santa Sofia 1-1 (Ruggeri). Sabato la capolista Santa Maria Nuova (7 punti) ospita l’Osteria Grande inseguitrice (6). Poi Santa Sofia-Città del Rubicone.