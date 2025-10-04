Calcio a 5 serie C. Forlì, al PalaMarabini il Gatteo. Pol. 80 e Santa Sofia in trasferta
Scendono in campo oggi per la terza giornata le tre formazioni forlivesi impegnate nei rispettivi campionati di serie C calcio a 5. Questo il programma.
Serie C1. Dopo l’ottimo avvio con due successi il Forlì Calcio a Cinque, guidato da mister Gottuso, ospita oggi alle 15.30, al PalaMarabini, il Futsal Gatteo, reduce da due pareggi. L’intento per i biancorossi è ovviamente quello di continuare la marcia al vertice. Questi gli altri match: Celtic Boys Reggio Emilia-Molinella, DueG Parma-Real Casalgrande, Saturno Guastalla-Montale, Aposa Bologna-Shqiponja Guastalla, Futsal Gatteo-Ponte Rodoni. Classifica: Forlì, Celtic Boys 6; Fossolo, Montale, Molinella 4; Ponte Rodoni 3; DueG Parma, Futsal Gatteo 2; Shqiponja Guastalla 1; Real Casalgrande, Aposa Bologna, Saturno Guastalla 0.
Serie C2. Oggi: Città del Rubicone-Polisportiva 80 Santa Maria Nuova, Mernap Faenza-Santa Sofia. Classifica: Città Rubicone 6; Polisportiva 80 Santa Maria Nuova 4; Santa Sofia, Bagnacavallo, Lugo, Osteria Grande 3; Mernap Faenza 1; Young, Valsanterno 0.
f. p.
