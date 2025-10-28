Calcio a 5 serie c. Il Santa Sofia aggancia la vetta

Serie C1. Nella 6ª giornata, il Forlì Calcio a Cinque è tornato alla vittoria imponendosi con un rotondo 3-0 sull’Aposa Bologna grazie alla doppietta di Giangrandi arrotondata dal gol di Guadrato. Ora i biancorossi sono secondi. Altri risultati: Fossolo-Molinella 0-9, Due G Parma-Futsal Gatteo 2-1, Shqiponja Guastalla-Montale 2-4, Real Casalgrande-Saturno Guastalla 4-4, Ponte Rodoni-Celtic Boys Reggio Emilia 4-2. Classifica: Molinella 16; Forlì 13; DueG Parma 12; Futsal Gatteo 11; Celtic Boys Reggio Emilia, Ponte Rodoni 9; Shqiponja Guastalla, Fossolo, Montale, Real Casalgrande 7; Montale 4; Saturno Guastalla 4; Aposa Bologna 0. Sabato prossimo spazio alla coppa nel match casalingo col Shqionja Guastalla.

Serie C2, 6ª giornata: nel derby forlivese il Santa Sofia si è imposto sulla Polisportiva 80 Santa Maria Nuova per 5-4 raggiungendola al vertice della classifica. Per il quintetto di Aldini a segno Salvadorini (2), Casamenti, Artoum e Canestrini. Per Santa Maria Nuova, reti di Salvatore (3) e Albu.

f. p.