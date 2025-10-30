Calcio a 5 Serie C Figc. Romito fra luci e ombre: "Battuti ma con grinta»

Sconfitti e... contenti. Nemmeno la valanga di gol subita a Genova ha tolto il sorriso ai giovani del Romito Magra, al debutto assoluto nel campionato di serie C regionale di calcio a 5 Figc. Un ko preventivato alla vigilia visto il gap di esperienza fra i padroni di casa e la giovanissima dI Giacomo Aliboni (nella foto), composta da 5 ragazzi dai 20 ai 17 anni e solo tre ’veterani’ con il 39enne Bertipagani a fare da ’chioccia’. Ma da quanto visto in campo per almeno 50 minuti i ragazzi di Romito hanno dimostrato di poter dire la loro. E’ proprio il team gialloblù a partire col piede sull’acceleratore e, dopo una alcune parate decisive del portiere di casa e un palo clamoroso, arriva il primo storico gol del Romito firmato da Samuele Scherma con un gran tiro da fuori area. La reazione del Genova non tarda ad arrivare e porta al pareggio, poi prima della fine del tempo i padroni di casa si portano sul 3-1. Nella ripresa un altro palo e le parate del numero 1 genovese impediscono al Romito di accorciare le distanze, Genova allunga fino al 5-1 poi complice un calo dei giovani ospiti arrivano altri 6 gol per l’11-1 finale. "Malgrado il risultato – commenta Aliboni – ho visto i ragazzi contenti, come lo sono io: c’è lo spirito giusto, andiamo avanti così". Il Romito ha giocato con Bedini, Del Bianco, Frixa, Giannella, Migliorini, Beccari, Scherma, Bertipagani.