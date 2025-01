Calcio a 5 serie C: sabato si torna in campo dopo la pausa. Forlì, due rinforzi per continuare la rincorsa

Due innesti per l’Oleodinamica Forlì. Si tratta di due giovani talenti, sbarcati a Forlì in prestito dalla Futsal Cesena. Pietro Suzzi Barberini, classe 2003, centrale difensivo, nonostante la giovane età, vanta un’esperienza maturata nei sette anni trascorsi tra il settore giovanile e la prima squadra del Cesena con alcune presenze anche in serie B, A2 ed A2 Elite. Nella prima parte di questa stagione, Suzzi Barberini ha vestito la casacca dell’Imolese in serie A2.

L’altro volto nuovo è quello di Gabriel De Bonis (2005): laterale di prospettiva, cresciuto nelle giovanili bianconere, che rafforza il roster dei biancorossi dopo i campionati disputati col Rimini, in serie C2.

Per mister Antonio D’Amico sono due pedine di rilievo per continuare la risalita nel campionato di C1: si ripartirà sabato 11 gennaio con la trasferta sul parquet del Ponte Rodoni (a Bondeno, in provincia di Ferara). A fronte dei due rinforzi, il mercato di gennaio del club forlivese ha visto le partenze di Manuel Salvatore, ceduto in prestito alla Polisportiva 1980 in serie C2, e di Lorenzo Esposito rientrato alla Futsal Cesena.

