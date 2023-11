CALCIO A 5 SERIE C. Batosta biancorossa. E bis per il S. Sofia Il Forlì calcio a cinque ha perso 5-1 in trasferta contro l'Equipo Crevalcore. Altri risultati: X Martiri Ferrara-DueG Parma 4-4, Rimini-Baraccaluga Piacenza 1-2, Rossoblù Imolese-Aposa Bologna 1-3, Villafontana Medicina-Mernap Faenza 7-6 e Sassuolo-Montale Rangone Modena 5-1. Nell'ottava giornata di Serie C2, Santa Sofia-Erba Riolo Terme 5-1 e Fossolo-Santa Maria Nuova 1980 7-3.