Calcio a 5 serie C. Biancorossi in Coppa, arriva la Rossoblù Il Forlì ospita la Rossoblù Imolese nella Coppa Italia di Serie C1. Le speranze di passaggio del turno sono poche, ma nel girone C c'è anche Mernap Faenza-Rimini. In Serie C2, invece, ci sono Omly Alfonsine-Santa Maria Nuova e Santa Sofia-Erba Riolo Terme.