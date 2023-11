Calcio a 5 serie c. Coppa, riscatto Forlì. Va avanti anche il Santa Maria Nuova Forlì e Santa Maria Nuova avanzano al primo turno della Coppa Alfonso Velez, con le formazioni di serie C1 e C2. Forlì ha vinto in trasferta, Santa Maria Nuova in casa. Risultati e marcatori: Santa Sofia-Forlì 4-6, Only Sport Alfonsine-Polisportiva 1980 Santa Maria Nuova 4-7.