Calcio a 5 serie C. Ottavi della coppa Velez: il Forlì oggi a Rimini

Oleodinamica Forlì impegnata oggi alle 15 sul parquet del Rimini. Per il quintetto allenato da mister D’Amico, il match è valido per gli ottavi della coppa Alfonso Vélez alla quale partecipano le formazioni di serie C1 e C2. I biancorossi hanno passato il primo turno vincendo a Santa Sofia sabato scorso (1-4), quarta vittoria consecutiva dopo le tre in campionato.

Queste le altre gare in programma oggi: Molinella-Aposa Bologna, Città del Rubicone-Gatteo, Carpaneto-Shqiponja Guastalla, Fossolo-Equipo Crevalcore, Montale-Pro Patria San Felice, Nonantola-Saturno Guastalla e Parma City-Cavirago.