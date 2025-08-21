Calcio A 5 Serie C1. Vigor Fucecchio, sorteggiati i gironi. Il debutto sarà a San Rocco a Pilli

Partirà da San Rocco a Pilli, in provincia di Siena, la stagione della Vigor Fucecchio. Sono infatti stati sorteggiati ieri i gironi della prima fase della Coppa Toscana di Serie C1, che prenderà il via venerdì 12 settembre, e gli uomini di coach Perretta sono stati inseriti nel girone D, che comprende oltre alla neopromossa La Sorba Casciano anche Virtus Poggibonsi e Futsal Sangiovannese. Nella seconda giornata, in programma venerdì 19 settembre, i biancazzurri fucecchiesi ospiteranno invece la Virtus Poggibonsi, per chiudere infine questa prima fase lunedì 13 ottobre a San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese appena retrocessa dal campionato di Serie B. Le prime due classificate si qualificheranno quindi ai quarti di finale in programma lunedì 24 novembre. Per quanto riguarda gli accoppiamenti la vincente del raggruppamento della Vigor Fucecchio se la vedrà contro la seconda classificata del girone C, che comprende l’altra neopromossa Midland Firenze, il San Giovanni Calcio a 5 e il Remole, mentre chi arriverà al secondo posto incrocerà la vincente del medesimo girone C. Le quattro squadre che usciranno quindi vincitrici dai quarti di finale daranno vita alla final four che si disputerà nei giorni dell’epifania a gennaio 2026.

Chi solleverà poi al cielo il trofeo toscano si guadagnerà la possibilità di rappresentare la nostra regione nella fase nazionale della competizione. Dopo l’antipasto delle prime due giornate di Coppa Toscana, venerdì 26 settembre la Vigor Fucecchio esordirà anche in campionato, come sempre un girone unico quest’anno con 14 squadre. Il calendario non è ancora stato ufficializzato, ma le avversarie saranno Atletico 2001, Cus Pisa, Remole, Città di Massa, Five to Five, Futsal Lucchese, Futsal Sangiovannese, La Sorba Casciano, Midland Firenze, San Giovanni, Timec Prato e Virtus Poggibonsi. Si.Ci.