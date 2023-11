Calcio a 5 Serie C1: contro il San Giovanni Valdarno. Il Città soffre ma vince. E resta nelle zone alte

CITTA DI MASSA

2

SAN GIOVANNI

1

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Barsotti, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Russo. All. De Angeli.

SAN GIOVANNI VALDARNO: Scarpelli, Bamundo, Temporin, Gabriel Kerpen, Zamputo, Romano, Cobaj, Bertocci, Begaj, Milito, Jesus Rodriguez, Ioio. All. Massi.

Arbitri: Giobbi di Pontedera e Ricci di Viareggio.

Marcatori: Bedini 2 (M), Zamputo (S).

MASSA – Vittoria sofferta ma preziosa per il Città di Massa che gli consente di issarsi al momentaneo terzo posto nel campionato di serie C1 di calcio a 5. "Siamo riusciti ad aver ragione di una squadra ben attrezzata la cui classifica attuale non rispecchia assolutamente il valore della rosa degli aretini – ha commentato il capitano Luca Dodaro –. Fin dal primo tempo li abbiamo arginati bene concretizzando al meglio le occasioni da gol create. Nella ripresa gli avversari ci hanno pressato di più e nel finale hanno usato anche la carta del portiere di movimento ma noi siamo stati attenti a concedere il meno possibile. Questi tre punti sono fondamentali per rimanere agganciati alle zone alte della classifica. Ora c’è da ricaricare le pile il più velocemente possibile per il recupero quasi proibitivo di lunedì sera contro la capolista Versilia".

Da segnalare che ben 9 ragazzi della Under 19 sono stati convocati oggi al Pardini Sporting Center per uno stage con la rappresentativa di categoria. Si tratta di Luca Russo, Diegogianpietro Ivan, Khalil Laaribi, Luca Zanca, Tommaso Salvatori, Niccoló Farneti, Matteo Abbarchi, Federico Chicchi e Francesco Orsucci.

Classifica: 28 punti Versilia (10 gare); 26 Monsummano (10); 21 Città di Massa (11); 20 Alberino (10); 19 Futsal Torita (9); 16 San Giovanni (11) e Tau Futsal (10); 12 Ibs Le Crete (10); 10 Virtus Poggibonsi (11) e La 10 Livorno (10); 8 Deportivo Chiesanuova (10), Verag Villaggio (10), Firenze (10) e Five To Five (10); 2 punti Gf Rione (10).

Gian. Bond.