Calcio a 5 serie c1. Forlì a Colorno per i quarti di coppa: è l’ultimo impegno del 2023

Si giocano oggi pomeriggio le gare valide per i quarti di finale, in gara unica a eliminazione diretta, della coppa Emilia-Romagna di serie C1. Per il Forlì Calcio a Cinque di mister Filippo Mingozzi, dopo la vittoria di sabato scorso sul Rossoblù Imolese per 2-1 che consentito il ripescaggio tra le migliori terze, è in programma la trasferta a Colorno (Parma) sul parquet del DueG Parma con fischio d’inizio alle ore 15. Queste le altre gare in programma: Mernap Faenza-X Martiri, Villafontana Medicina-Rimini e Baraccaluga Piacenza-Aposa Bologna. Le semifinali si giocherebbero sabato 6 gennaio. Il campionato ripartirà invece il sabato seguente (13 gennaio) con la prima giornata del girone di ritorno.

f. p.