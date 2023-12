Calcio a 5 Serie C2. Vittoria travolgente per il Futsal Massa a Monsummano

GIOVANI GRANATA

5

FUTSAL MASSA

11

GIOVANI GRANATA MONSUMMANO: Polli, Sangiorgio, Romani, Morelli, Falzarano, Ruggirello, D´Alessio, Pieri, Pepe, Meccariello. All. Meccariello.

FUTSAL MASSA: Russo, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti, Rava, Puglione, Mussi, Marchi, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni.

Arbitro: Bastogi di Livorno.

Marcatori: 3 D’Alessio (G), 2 Ruggirello (G), 3 Puglione (F), 2 Rava (F), Fruzzetti (F), Mosti (F), Mussi (F), Marchi (F), Gazzoli (F), Sarno (F).

MONSUMMANO – Vittoria travolgente del Futsal Massa, che a Monsummano annienta i Giovani Granata con un 11-5 senza storia, confermandosi in piena zona playoff. I ragazzi di Aliboni partono forte e al 7’ è Marchi ad aprire le danze. Passano 3’ e Rava firma il raddoppio, mentre dopo altri 2’ arriva il tris con Mosti. La timida reazione dei padroni di casa non riesce a fermare il monologo dei massesi, che fra il 23’ e il 29’ trovano ben 4 reti con Fruzzetti, Mussi, Sarno e Puglione, chiudendo la prima frazione sul 7-0. La ripresa si riapre allo stesso modo: al 2’ e al 4’ Thomas Puglione (nella foto) firma altri due gol per la tripletta personale, mentre al 6’ può esultare anche Gazzoli. A questo punto gli apuani calano il ritmo e danno modo a D’Alessio e Ruggirello di rendere meno amaro il passivo, ma c’è spazio anche per l’11° gol massese di Rava.