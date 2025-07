Calcio a 5 Sui campi del Road decolla l’iniziativa per il nuovo ospedale senegalese di Mboul. Vittime di violenza, torneo benefico per aquistare un mezzo di soccorso

Il connubio tra sport e solidarietà continua ad essere un tratto distintivo per l’Associazione Europea Vittime di Violenza (AEVV), che si impegna nella tutela e nel supporto delle vittime di ogni forma di violenza. Un nuovo torneo di calcio a 5 è stato allestito per domenica 6 luglio con l’intento di raccogliere fondi destinati all’acquisto di un’ambulanza per il nuovo ospedale di Mboul in Senegal. La competizione, con finalità solidali, si disputerà nella mattinata, dalle ore 8.30 alle ore 13, al centro sportivo “Calcetto Road“ di viale Roma. A fare gli onori di casa ci sarà naturalmente la neonata nazionale europea delle vittime di violenza che ha pochi mesi di vita ma già diverse partecipazioni alle spalle ad iniziative sportive benefiche.

Le altre formazioni che hanno dato la propria adesione sono le Guardie d’Onore del Pantheon, la Polizia Municipale, la Cooperativa Cava Gioia, l’Associazione Pescatori “Ugo Pisa“/Azienda Agricola Dal Moretto, i Consiglieri Comunali di Massa, l’Associazione Culturale Touba più una squadra “a sorpresa“. Nell’organizzazione del torneo si è attivato in prima persona Stefano Della Pina in qualità di coordinatore della Nazionale Europea Vittime di Violenza assieme all’Associazione Europea Vittime di Violenza dei presidenti Massimo e Fabrizio Santucci. Hanno fornito il proprio supporto anche il consigliere comunale Daniele Tarantino e la stessa associazione Touba. Un ringraziamento anticipato va anche alla Uisp di Massa nella persona del presidente Giorgio Berti che fornirà gli arbitri per il torneo.

L’evento si avvale anche del sostegno di Acqua San Carlo, Autotecnica Apuana e Confimpresa. Per chi desidera contribuire, è stato messo a disposizione un IBAN per le donazioni (IT 34 O 02008 13604 000107328703). Gianluca Bondielli