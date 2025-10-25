Calcio a 5: trionfo ferrarese a Pescara. Format si laurea campione d’Italia

A Pescara dal 17 al 19 ottobre si sono svolti i campionati italiani di calcio a 5 della federazione paralimpica Fisdir, federazione a cui il Cip Comitato paralimpico italiano ha demandato la gestione federale del gioco del calcio a 5. La squadra estense dell’asd Format Ferrara ha partecipato al campionato di serie B, unica squadra di tutta le regione Emilia Romagna. La squadra era composta da Bertocchi Andrea, Kevin Visentini, Kerusha Besart, Schiesari Antonio, Guzzinati Luca, Guzzinati Davide, Malisani Dimitri, Kevin Chinaglia e Natalucci Matteo (accompagnatore), allenatori Leonardo Loprieno e Ferrara Matteo e dal presidente dell’asd Alessandro Grande. Dopo aver vinto tutte e tre le partite di qualificazione la Format si è qualificata prima nel suo girone è ha giocato la finale per il primo e secondo posto contro SportInVeneto Padova. La finale è stata una partita combattutissima, i ferraresi dopo essere andati subito in svantaggio di un gol non si sono scoraggiati e pian piano sono stati capaci di pareggiare, e andare in vantaggio fino ad arrivare al 4-1. La gara è finita 4-3, laureando la Format campione d’Italia.