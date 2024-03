Calcio a 5. Un pari che sa di beffa. I biancazzurri perdono l’occasione casalinga

Nel segno del numero 48 matura per il Prato Calcio a 5 un’autentica beffa. Lo scontro salvezza casalingo con l’Atlante Grosseto dell’ex Jukic finisce 1-1 con i biancazzurri in vantaggio dal 48esimo secondo di gioco del primo tempo grazie ad un gol di Sosa, fino a 48 secondi dalla sirena finale, quando Andrade, complice una deviazione, ha siglato la rete del pari per i maremmani. Peccato, perché la squadra allenata da Andrea Bearzi conquistando i tre punti avrebbe potuto fare un importante balzo in avanti. Il Prato Calcio a 5 ha lasciato l’ultimo posto al Buldog Lucrezia, salendo a 14 con l’Atlante Grosseto. Di sweguito il tabellino della partita.

Prato calcio a 5: Lo Conte, Fazzini, Panchetti, Fei, Cellini, Juan Moreno, Raimondi, Pina, Tempesti, Marangon, Sosa, Giannattasio. All.: Bearzi.

Atlante Grosseto: Tamberi, Baluardo, Pannaccione, Andrade, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Brunelli, Lessi, Imperato. All.: Jukic.

Arbitri: Zorzi di Reggio Emilia e Soligo di Castelfranco Veneto. Marcatori: pt 48’’ Sosa: st 19’12’’ Andrade.

M.M.